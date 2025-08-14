سری لنکن ہائی کمشنر کا دورہ فیڈریشن،تجارتی تعلقات پرگفتگو
اسلام آباد(اے پی پی)پاکستان میں سری لنکا کے ہائی کمشنر رئیر ایڈمرل(ر) فریڈ سری ورتنے نے ایف پی سی سی آئی کا دورہ کیا اور صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ہے ۔
اس موقع پر عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دہائیوں سے ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارتی تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکا کو بحرہند میں اپنے محل وقوع اور جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے ۔ عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ دونوں ملکوں میں زراعت، آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں، ایف پی سی سی آئی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان بی ٹو بی رابطوں کو فروغ دینے کی خواہاں ہے ۔ ملاقات کے دوران سری لنکن ہائی کمشنر فریڈ سری ورتنے نے کہا کہ سری لنکن عوام نے بہت مشکل معاشی حالات کا سامنا کیا ہے ، ہمارے پاس نہ بجلی تھی اور نہ گیس نہ کوئی اور وسائل دستیاب تھے ۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکن صدر نے عوام کے مسائل کاخاتمہ یقینی بنایا اور آئی ایم ایف سے 2.9 ارب ڈالر کی گرانٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سری لنکن حکومت نے ملک سے کرپشن کے خاتمے کیلئے سنجیدہ اقدامات کئے ہیں، ان اقدامات کی بدولت سری لنکا اب تیزی سے مائیکرو اکنامک استحکام کی طرف جا رہا۔