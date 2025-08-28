صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روپے کی قدر میں مسلسل 14ویں روز اضافہ

  • کاروبار کی دنیا
روپے کی قدر میں مسلسل 14ویں روز اضافہ

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں بدھ کو ڈالر کے مقابلے روپے کی قدرمیں بہتری کا سلسلہ مسلسل 14 ویں روز جاری رہا۔

 ڈالر کے مقابلے روپیہ 3 پیسے یا 0.01 فیصد کی بہتری سے 281.83 کا ہوگیا۔ منگل کو ڈالر کے مقابلے مقامی کرنسی 281.86 روپے پر بند ہوئی تھی۔ حالیہ ہفتوں میں روپے نے ڈالر کے مقابلے میں مثبت رجحان برقرار رکھا ہے جس کی وجہ کرنسی مارکیٹ میں بہتر جذبات ہیں جو غیر قانونی کرنسی ڈیلرز اور اسمگلروں کیخلاف قانون نافذ کرنیوالے اداروں کی کارروائی کے بعد سامنے آئے ہیں۔ 

 

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
