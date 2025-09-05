صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی،سونے کی قیمت بلند سطح پر برقرار

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدر میں کمی،سونے کی قیمت بلند سطح پر برقرار

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادھرعالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر برقرار رہیں۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر کی قدر 4پیسے کی کمی سے 281روپے 67پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر مزید 10پیسے کی کمی سے 283روپے 20پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 3540 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 376700 روپے پر برقرار رہا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 322959 روپے پر مستحکم رہی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 6000 روپے کے ہوشربا اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 376700 روپے تک جا پہنچی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت4315 روپے پر برقرار رہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

فِن لینڈ میں دنیا کی سب سے بڑی سینڈ بیٹری نصب

آج کے نوجوان پہلے سے زیادہ ناخوش ہیں:تحقیق

گواٹیمالا میں مایان تہذیب کا گمشدہ شہر دریافت

نازیوں کی لوٹی ہوئی تاریخی پینٹنگ ارجنٹائن سے برآمد

سموسے نہ لانے پر بیوی نے شوہر کی دُرگت بنا ڈالی

پالتو طوطے کا کم وقت میں رنگوں کی شناخت کا ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak