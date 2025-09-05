ڈالر کی قدر میں کمی،سونے کی قیمت بلند سطح پر برقرار
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادھرعالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر برقرار رہیں۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر کی قدر 4پیسے کی کمی سے 281روپے 67پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر مزید 10پیسے کی کمی سے 283روپے 20پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 3540 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 376700 روپے پر برقرار رہا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 322959 روپے پر مستحکم رہی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 6000 روپے کے ہوشربا اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 376700 روپے تک جا پہنچی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت4315 روپے پر برقرار رہی۔