صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی اینڈ جی کا پاکستان میں ڈسٹری بیوٹر ماڈل اپنانے کا اعلان

  • کاروبار کی دنیا
پی اینڈ جی کا پاکستان میں ڈسٹری بیوٹر ماڈل اپنانے کا اعلان

کراچی(بزنس ڈیسک)پی اینڈ جی کی عالمی حکمتِ عملی کے تحت کمپنی نے پاکستان میں اپنے کاروبار اور آپریٹنگ ماڈل میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے اور صارفین کی بہتر خدمت جاری رکھنے کیلئے تھرڈ پارٹی ڈسٹری بیوٹر ماڈل میں منتقل ہونے کا اعلان کیا ہے۔

 اس فیصلے کے تحت پی اینڈ جی پاکستان اور جِلیٹ پاکستان لمیٹڈ کی پیداواری اور تجارتی سرگرمیاں بتدریج ختم کر دی جائیں گی جبکہ صارفین کو پی اینڈ جی کی مصنوعات خطے میں موجود دیگر آپریشنز کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔کمپنی اس پورے عمل کے مکمل ہونے تک کاروبار معمول کے مطابق جاری رکھے گی جس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔اس فیصلے کے تحت جن ملازمین کی ملازمتیں متاثر ہوں گی، انہیں یا تو کمپنی کے بیرونِ ملک آپریشنز میں مواقع فراہم کیے جائیں گے یا پھر مقامی قوانین اور پی اینڈ جی کے اقدار و اصولوں کی پالیسی کے مطابق علیحد گی پیکیجز کی پیشکش کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ویمنز ورلڈکپ:پاکستان ٹیم کو پہلے ہی میچ میں شکست

ایشیاکپ،ڈی ویلیئرز کوبھارتی کرکٹرز کے رویے پر افسوس

آئی ایل ٹی 20پلیئرز آکشن میں نسیم شاہ و حسن نواز بھی منتخب

حارث رؤف نے جو کیا اس کا مزہ تو آیا:عماد بٹ

کرکٹرز کے این او سی ،کرکٹ آسٹریلیا کا پی سی بی سے رابطہ

تمیم اقبال بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے الیکشن سے دستبردار

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ
Dunya Bethak