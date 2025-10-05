صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی بینکاری پاکستان میں تیزی سے مقبول ہورہی ،عشرت حسین

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اسلامی بینکاری پاکستان میں تیزی سے مقبول ہورہی ہے ، اب اس کا حصہ پورے بینکنگ نظام کا ایک چوتھائی تک پہنچ گیا۔۔۔

 جبکہ تقریباً 20 سال قبل یہ صفر تھا۔ یہ بات اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر عشرت حسین نے تقریب کے دوران کہی۔عشرت حسین نے کہا کہ بہت سے کاروبار جو پہلے مذہبی عقیدے کی بنیاد پر روایتی بینکاری سے اجتناب کرتے تھے اب اسلامی مالیات میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اسلامی بینکاری نے بچت کو فروغ دیا، قومی سرمایہ کاری میں اضافہ کیا۔انہوں نے کہا کہ اسلامی بینکاری کا حصہ تقریباً 20 سال قبل صفر سے بڑھ کر ملک کے بینکنگ شعبے کا 25 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔

 

