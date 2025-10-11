صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آباد اور ایس پی بی سی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط

  • کاروبار کی دنیا
آباد اور ایس پی بی سی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط

تعمیرات، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کیلئے جامع فریم ورک تشکیل

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے کیلئے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز (آباد)اورسعودی پاکستان بزنس کونسل (ایس پی بی سی)کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ۔ دستخط سعودی شہزادے منصور بن محمد آل سعود کی سربراہی میں کیے گئے ۔ ایم او یو پر آباد کے سینئر وائس چیئرمین سید افضل حمید اور سعودی پاکستان بزنس کونسل کے وائس چیئرمین محمدعبدلعزیز الجلان نے دستخط کیے ۔معاہدے کے تحت آباد اور ایس پی بی سی نے دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے ،سرمایہ کاری کے موقع بڑھانے اور تجارت وتعمیرات سے متعلق سرگرمیوں میں توسیع کیلئے ایک جامعہ فریم ورک تشکیل دیا ہے ۔معاہدے کے مطابق آباد اور ایس پی بی سی پاکستان کے تعمیراتی اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں سعودی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرینگے اور تعمیراتی منصوبوں میں جوائنٹ ونچر کے امکانات تلاش کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak