آباد اور ایس پی بی سی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط
تعمیرات، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کیلئے جامع فریم ورک تشکیل
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے کیلئے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز (آباد)اورسعودی پاکستان بزنس کونسل (ایس پی بی سی)کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ۔ دستخط سعودی شہزادے منصور بن محمد آل سعود کی سربراہی میں کیے گئے ۔ ایم او یو پر آباد کے سینئر وائس چیئرمین سید افضل حمید اور سعودی پاکستان بزنس کونسل کے وائس چیئرمین محمدعبدلعزیز الجلان نے دستخط کیے ۔معاہدے کے تحت آباد اور ایس پی بی سی نے دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے ،سرمایہ کاری کے موقع بڑھانے اور تجارت وتعمیرات سے متعلق سرگرمیوں میں توسیع کیلئے ایک جامعہ فریم ورک تشکیل دیا ہے ۔معاہدے کے مطابق آباد اور ایس پی بی سی پاکستان کے تعمیراتی اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں سعودی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرینگے اور تعمیراتی منصوبوں میں جوائنٹ ونچر کے امکانات تلاش کریں گے ۔