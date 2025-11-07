ڈالر کی قدر میں کمی،تولہ سونا3700روپے مہنگا
تولہ سونا 4لاکھ 23ہزار62،دس گرام3لاکھ 62ہزار 707پرجاپہنچا
کراچی(بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 280.85 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 280.86 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 37 ڈالر کے اضافے سے 4007 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3 ہزار 700 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 23 ہزار 62 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 ہزار 122 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 62 ہزار 707 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 90 روپے کے اضافے سے 5112 روپے ہوگئی۔