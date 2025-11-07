صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی،تولہ سونا3700روپے مہنگا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدر میں کمی،تولہ سونا3700روپے مہنگا

تولہ سونا 4لاکھ 23ہزار62،دس گرام3لاکھ 62ہزار 707پرجاپہنچا

کراچی(بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 280.85 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 280.86 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 37 ڈالر کے اضافے سے 4007 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3 ہزار 700 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 23 ہزار 62 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 ہزار 122 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 62 ہزار 707 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 90 روپے کے اضافے سے 5112 روپے ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

وائٹ ہاؤس کی ٹک ٹاک ویڈیو میں ٹیلر سوئفٹ کا گانا سن کر مداح ناراض

مغربی فنڈنگ پاکستانی ڈراموں کو تباہ کر رہی :محمود اختر

فلم کے دوران ڈائریکٹر نے ہراساں کیا اور بیڈ تک آگیا:فرح خان

شوبز میں خواتین زیادہ غیر محفوظ والا نظریہ غلط :جینس ٹیسا

والد کیساتھ ہمیشہ جھجھک رہی:کاشف محمود

بڑی عمر کے افراد افیئرز چھپانے میں نوجوانوں سے بہتر:ٹوئنکل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak