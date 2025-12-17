صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینکوں کے قلیل مدتی قرضو ں کا حجم 13421ارب ریکارڈ

  • کاروبار کی دنیا
بینکوں کے قلیل مدتی قرضو ں کا حجم 13421ارب ریکارڈ

ڈپازٹس کا حجم 35380ارب ، سرمایہ کاری کا36732ارب روپے رہا

اسلام آباد(اے پی پی)بینکوں کے قلیل مدتی قرضوں میں نومبرکے دوران کمی جبکہ ڈیپازٹس اور سرمایہ کاری میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ا سٹیٹ بینک کے مطابق نومبرکے اختتام پربینکوں کے قلیل مدتی قرضو ں کا حجم 13421ارب روپے ریکارڈکیا گیا جو اکتوبر کے 13279ارب روپے کے مقابلے میں 1.1فیصد زیادہ اور گزشتہ سال نومبرکے 14873ارب روپے کے مقابلے میں 9.8فیصد کم ہے ۔نومبرکے اختتام پر بینکوں کے ڈپازٹس کا حجم 35380ارب روپے ریکارڈ کیا گیا جو اکتوبرکے 35149ارب روپے کے مقابلے میں 0.7فیصد اور گزشتہ سال نومبرکے 31145ارب روپے کے مقابلے میں 13.6فیصد زیادہ ہے۔ اعدادوشمارکے مطابق نومبرکے اختتام پر بینکوں کی سرمایہ کاری (سٹاک) کا حجم 36732ارب روپے ریکارڈکیا گیا جو اکتوبرکے 36547 ارب روپے کے مقابلے میں 0.5فیصد اور گزشتہ سال نومبرکے 29026ارب روپے کے مقابلے میں 26.5فیصد زیادہ ہے ۔ اعدادوشمارکے مطابق نومبرمیں ڈیپازٹس کے مقابلے میں قرضوں کی شرح 37.9فیصد ریکارڈ کی گئی جو اکتوبرمیں 37.8فیصد اور گزشتہ سال نومبرمیں 47.8فیصد تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

روس سے تیل معاہدے کیلئے بات چیت جاری : دونوں ممالک پاکستان میں ایک نیا سٹیل پلانٹ لگانے کا بھی جائزہ لے رہے ہیں : وزیر خزانہ اورنگزیب

آسٹریلیا میں فائرنگ : دہشتگرد بھارتی شہری، 6 بار بھارت کا دورہ کیا، انڈین پاسپورٹ پر فلپائن میں عسکری تربیت لی

سرحد پار دہشتگرد مستقل خطرہ، چیلنج سے نمٹنے کیلئے عالمی برادری تعاون بڑھائے : دفتر خارجہ

مریم نواز کی قرعہ اندازی ، بے گھر صنعتی کارکنوں کو 720 فلیٹس دیدیئے

حالیہ آئینی ترامیم اور قانون سازی قرآن، حدیث کے منافی : فضل الرحمٰن

شہید فورسز کے ورثا کی امداد 1 کروڑ ، قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کی معافی : وزیراعلیٰ پختونخوا

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak