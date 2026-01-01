ڈالر 4 پیسے، تولہ سونا 2 ہزار500 روپے مزید سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں سال کے آخری کاروباری سیشن کے دوران ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق بدھ کو انٹربینک میں ڈالر 4 پیسے کی کمی سے 280.12 روپے پر بند ہوا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 25 ڈالر کی نمایاں کمی سے 4346 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 2 ہزار500 روپے کی بڑی کمی سے 4 لاکھ 56 ہزار 962 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2 ہزار 143 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 91 ہزار 771 روپے ہوگئی۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 212 روپے کی کمی سے 7718 روپے ہوگئی۔