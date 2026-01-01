صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین میں موٹاپے کے شکار افراد کیلئے خصوصی جیلیں

  • عجائب دنیا
چین میں موٹاپے کے شکار افراد کیلئے خصوصی جیلیں

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں موٹاپے کے شکار افراد کے لیے خصوصی'جیلیں' قائم کی گئی ہیں جس میں 28 دن میں وزن کم کرنے کا دعویٰ کیا جارہا ہے۔۔۔۔

موٹاپے کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے نمٹنے کے لیے چین میں کمرشل اور سرکاری سرپرستی میں چلنے والے خصوصی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جنہیں عوامی طور پر ‘فیٹ جیلیں’ کہا جا رہا ہے ۔ ان مراکز میں موٹاپے کے شکار افراد 28 دن تک رہتے ہیں اور سخت جسمانی تربیت کے ذریعے وزن کم کرتے ہیں۔ایک آسٹریلوی سوشل میڈیا انفلوئنسر، جنہوں نے حال ہی میں اس کیمپ میں شمولیت اختیار کی، نے سوشل میڈیا پر کیمپ کی اندرونی تفصیلات شیئر کیں۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر کے مطابق یہ فوجی طرز کے کیمپ بند عمارتوں میں قائم ہیں، جہاں شرکا کو تربیت مکمل ہونے سے پہلے کسی جائز وجہ کے بغیر باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیمپ میں داخلے کی فیس ایک ہزار ڈالر سے کم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ملتان سلطانز کیلئے عبدالرزاق سمیت بڑے ناموں پر غور

پریذیڈنٹ ٹرافی،پی ٹی وی نے سٹیٹ بینک کو ہرادیا

دیکھ کر خوشی ہوتی ہے سپنرز میچز جتوا رہے ہیں:محمد نواز

پی ایس بی اور کھیلوں کی فیڈریشنز کے تعلقات تضاد کا شکار

سپر لیگ ،نئی ٹیموں کیلئے ایک خریدار آسٹریلیا سے سامنے آگیا

جیسن ہولڈر نے راشد خان کا ریکارڈ توڑ دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak