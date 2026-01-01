صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

لاس اینجلس (آئی این پی)امریکی سوشل میڈیا سٹار کم کارڈیشین امتحان میں فیل ہونے پر رو پڑیں۔۔۔۔

ریئلٹی شو دی کارڈیشینز کے سیزن 7کے فائنل میں کم کارڈیشین اس وقت جذباتی ہوکر رو پڑیں جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ کیلیفورنیا بار کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔اگرچہ ان کی ناکامی کی خبر گزشتہ ماہ سامنے آئی تھی لیکن شو میں دکھایا گیا کہ کم اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھی ہیں جیسے ہی مقررہ وقت پر نتائج آئے ، تو انہوں نے مایوسی کے ساتھ کہا کہ انہیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ پاس نہیں ہو سکیں گی،ان کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak