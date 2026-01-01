افغانستان:موسیقی آلات نذر آتش ،کئی کتب پر پابندی
گاہکوں کو داڑھی منڈوانے کی خدمات پیش کرنا بند کریں:طالبان کی حجاموں کو ہدایت سابق امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی افغان وزیر داخلہ متقی سے ملاقات
کابل(دنیا مانیٹرنگ)افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں طالبان نے درجنوں آلات موسیقی جمع کرکے نذر آتش کر دئیے ۔امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وزارت سے وابستہ اہلکاروں نے جلال آباد شہر میں کارروائی کے دوران 86 موسیقی کے آلات ضبط کیے جنہیں ایک مشترکہ کمیٹی کی موجودگی میں جلایا گیا۔دوسری جانب افغان طالبان نے ملک کے شمال مشرقی صوبے تخار میں ایک نجی تقریب میں موسیقی بجانے کے الزام میں کم از کم 25 افراد کو حراست میں لے لیا ہے ۔علاوہ ازیں افغان طالبان نے صوبہ بلخ میں حجاموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کو داڑھی منڈوانے کی خدمات پیش کرنا بند کر دیں۔حجاموں نے کہا ہے کہ طالبان اہلکاروں نے انہیں متنبہ کیا کہ وہ مردوں کے بالوں کو اس انداز میں نہ بنائیں جسے وہ مغربی فیشن قرار دیتے ہیں۔افغان طالبان نے اہم تاریخی اور سیاسی کتب پر پابندی لگا دی۔افغان جریدہ ہشت صبح کے مطابق خواتین اور ایرانی مصنفین کی کتب بھی ممنوع فہرست میں شامل ہیں۔افغانستان اینالسٹ نیٹ و رک کے مطابق طالبان نے یونیورسٹی کی 670 سے زائد نصابی اور سینکڑوں عوامی کتب پر پابندی لگا دی۔کابل میں سابق امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی،افغان وزارتِ خارجہ کے مطابق ملاقات میں افغانستان اور امریکا کے تعلقات، مواقع اور چیلنجز پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ خلیل زاد نے خود اس ملاقات پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔زلمے خلیل زاد کے پاس کسی سرکاری عہدے کی عدم موجودگی نے افغان میڈیا اور تجزیہ کاروں کو یہ سوال اٹھانے پر مجبور کیا کہ وہ کس حیثیت میں طالبان وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔