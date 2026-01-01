دنیا کے مشترکہ مستقبل کیلئے تیار چینی صدر کا سال نو پر پیغام
بیجنگ(اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک ) چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ دنیا تبدیلیوں اور انتشار سے گزر رہی ہے ،کچھ خطے اب بھی جنگ کی لپیٹ میں ہیں،چین ہمیشہ تاریخ کی درست سمت پر کھڑا رہا۔۔۔
عالمی امن، ترقی کو فروغ دینے اور مشترکہ مستقبل کیلئے تیار ہیں۔2026 کے آغاز پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تائیوان کا چین کے ساتھ اتحاد روکا نہیں جا سکتا،آبنائے تائیوان کے دونوں جانب رہنے والے چینی خون کے بندھن میں جڑے ہیں۔مادرِ وطن کا اتحاد، وقت کا تقاضا ہے ، اسے روکا نہیں جا سکتا،چین کی معاشی طاقت، سائنسی صلاحیتیں، دفاعی استعداد نئی بلندیوں تک پہنچ چکی ہے ۔چین کی معاشی پیداوار رواں سال 140 ٹریلین یوان تک پہنچ جائے گی،بیجنگ سے سب کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔چینی صدر نے 2025 کو غیر معمولی سال قرار دیا۔انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ چین کے پانچ سالہ منصوبے کی تشکیل اور اس پر عمل درآمد پر توجہ مرکوز کی جائے ۔دوسری جانب چین نے اعلان کیا ہے کہ آج یکم جنوری سے برازیل، آسٹریلیا اور امریکاسمیت کچھ ممالک سے درآمد ہونے والے گوشت پر اضافی 55 فیصد ٹیرف عائد کیا جائے گا، چینی وزارت تجارت کے مطابق تحقیقات سے معلوم ہوا کہ درآمد شدہ گوشت نے ملکی صنعت کو نقصان پہنچایا ہے ۔