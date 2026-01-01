صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کے مشترکہ مستقبل کیلئے تیار چینی صدر کا سال نو پر پیغام

  • دنیا میرے آگے
دنیا کے مشترکہ مستقبل کیلئے تیار چینی صدر کا سال نو پر پیغام

بیجنگ(اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک ) چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ دنیا تبدیلیوں اور انتشار سے گزر رہی ہے ،کچھ خطے اب بھی جنگ کی لپیٹ میں ہیں،چین ہمیشہ تاریخ کی درست سمت پر کھڑا رہا۔۔۔

عالمی امن، ترقی کو فروغ دینے اور مشترکہ مستقبل کیلئے تیار ہیں۔2026 کے آغاز پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تائیوان کا چین کے ساتھ اتحاد روکا نہیں جا سکتا،آبنائے تائیوان کے دونوں جانب رہنے والے چینی خون کے بندھن میں جڑے ہیں۔مادرِ وطن کا اتحاد، وقت کا تقاضا ہے ، اسے روکا نہیں جا سکتا،چین کی معاشی طاقت، سائنسی صلاحیتیں، دفاعی استعداد نئی بلندیوں تک پہنچ چکی ہے ۔چین کی معاشی پیداوار رواں سال 140 ٹریلین یوان تک پہنچ جائے گی،بیجنگ سے سب کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔چینی صدر نے 2025 کو غیر معمولی سال قرار دیا۔انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ چین کے پانچ سالہ منصوبے کی تشکیل اور اس پر عمل درآمد پر توجہ مرکوز کی جائے ۔دوسری جانب چین نے اعلان کیا ہے کہ آج یکم جنوری سے برازیل، آسٹریلیا اور امریکاسمیت کچھ ممالک سے درآمد ہونے والے گوشت پر اضافی 55 فیصد ٹیرف عائد کیا جائے گا، چینی وزارت تجارت کے مطابق تحقیقات سے معلوم ہوا کہ درآمد شدہ گوشت نے ملکی صنعت کو نقصان پہنچایا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

لندن کی ٹرین میں بھارتی شخص کی سموسے بیچتے ویڈیو

چین میں موٹاپے کے شکار افراد کیلئے خصوصی جیلیں

پیسوں کی پریشانی دل کی صحت کو خراب کر سکتی ہے

اٹلی کے گاؤں میں 30برس میں پہلی بار بچے کی پیدائش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak