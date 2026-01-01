روس :پیوٹن کی رہائشگاہ پریوکرینی ڈرون حملے کی ویڈیو جاری
ماسکو،کیف (اے ایف پی)روس نے صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پریوکرینی ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ویڈیو میں ایک تباہ شدہ ڈرون کو جنگل کے علاقے میں برف میں پڑا دکھایا گیا ہے۔۔۔
روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ محتاط منصوبہ بندی کے ساتھ مرحلہ وار طریقے سے کیا گیا حملہ ٹارگٹڈ تھا۔روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا یوکرین نے 28 اور 29 دسمبر کے درمیان رہائشگاہ پر 91 لانگ رینج ڈرونز فائر کیے ۔ روسی صدر پیوٹن نے نئے سال کے موقع پر کہا کہ2026 میں روس یوکرین میں فتح حاصل کرے گا۔ انہوں نے روسیوں سے کہا کہ وہ "ہمارے ہیروز" کی حمایت کریں جو تقریباً چار سال سے جاری جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ پیوٹن نے یوکرین میں موجود فوجیوں اور کمانڈروں کو نیا سال مبارک کہا اور یقین دلایا کہ لاکھو ں لوگ روس بھر میں آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ان کی تقریر ہر روسی ٹائم زون میں نشر کی گئی، جو نیا سال منانے کی روایت کا حصہ ہے ۔دوسری جانب بدھ کو یوکرین کے شہر اوڈیسا میں روسی ڈرون حملوں کے نتیجے میں تین بچوں سمیت چھ افراد زخمی ہو گئے ۔