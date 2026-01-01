صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فی الحال کسی رشتے کی تلاش میں نہیں:ملائکہ اروڑا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فی الحال کسی رشتے کی تلاش میں نہیں:ملائکہ اروڑا

ممبئی (این این آئی)بھارتی اداکارہ اور ماڈل ملائکہ اروڑا نے کہا ہے کہ ارباز خان سے علیحدگی کے وقت مجھے خاندان، دوستوں اور عوام کی جانب سے شدید تنقید اور سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔۔۔۔

ایک انٹرویو میں ملائکہ اروڑا نے بتایا کہ اس وقت میرے ہر انتخاب پر سوال اٹھائے گئے ، مگر مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے فیصلوں کا ساتھ دیا، مجھے کسی بات کا کوئی افسوس نہیں۔ ملائکہ اروڑا نے کہا کہ میں فی الحال کسی رشتے کی تلاش میں نہیں، تاہم اگر قسمت میں ہوا تو میں اسے خوش آئند سمجھوں گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak