صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیسوں کی پریشانی دل کی صحت کو خراب کر سکتی ہے

  • عجائب دنیا
پیسوں کی پریشانی دل کی صحت کو خراب کر سکتی ہے

لاہور(نیٹ نیوز)پیسوں کی پریشانی دل کی صحت کو واقعی خراب کر سکتی ہے اور یہ بات سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہے ۔۔۔

جب انسان مالی مسائل میں گھرا ہو تو جسم میں سٹریس ہارمونز (جیسے کورٹی سول) بڑھ جاتے ہیں جو بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب کر سکتے ہیں اور دل کی شریانوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔لمبے عرصے تک مالی طور پر فکرمند رہنے سے بلڈ پریشر مستقل بلند رہ سکتا ہے ، جو دل کے دورے اور فالج کا بڑا سبب ہے ۔ مالی دباؤ میں لوگ اکثر نیند پوری نہیں لیتے ، غیر متوازن غذا کھاتے ہیں، ورزش چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب دل کے لیے نقصان دہ ہے ۔مزید برآں ڈپریشن اور اینگزائٹی (بے چینی) براہِ راست دل کی بیماریوں کے خطرات بڑھاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فی الحال کسی رشتے کی تلاش میں نہیں:ملائکہ اروڑا

سینئر اداکار نعمان اعجاز موجودہ ملکی صورتحال سے مایوس

ٹرولرز سے بچتی نہیں بلکہ سیکھتی ہوں:ندا یاسر

اداکار میل گبسن کی اہلیہ روزا کیساتھ علیحدگی کی تصدیق

امتحان میں فیل ہونے پر کم کارڈیشین رو پڑیں، ویڈیو وائرل

بیوی میں دلچسپی نہیں تو بچے کیوں،مشی کی عماد وسیم پر تنقید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak