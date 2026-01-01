صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لندن کی ٹرین میں بھارتی شخص کی سموسے بیچتے ویڈیو

  • عجائب دنیا
لندن کی ٹرین میں بھارتی شخص کی سموسے بیچتے ویڈیو

لندن(نیٹ نیوز)سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بھارتی شخص کو لندن کی انڈرگراؤنڈ ٹرین میں سموسے فروخت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔۔۔

ٹرین میں سموسے بیچنے والا یہ شخص لندن میں قائم ایک بہاری سموسہ ریسٹورنٹ کا مالک ہے جس نے غالباً اپنی سیل بڑھانے کی غرض سے یہ ویڈیو بنائی ہے ۔ویڈیو میں بھارتی شخص کو روایتی بھارتی لباس میں سموسوں کی ٹرے اٹھائے دیکھا جا سکتا ہے ، ویڈیو میں اس شخص کا کہنا ہے کہ ‘یہاں کہ لوگ اب کراسان نہیں بلکہ بہاری کے سموسے کھائیں گے ۔ویڈیو میں اس شخص سے صرف بھارتی شہریوں کو ہی سموسے خریدتے اور کھاتے دیکھا جا سکتا ہے ۔ انسٹاگرام پر صارفین کی جانب سے اس ویڈیو پر ملا جلا ردِعمل سامنے آ رہا ہے ۔کچھ صارفین نے اسے بھارتیوں کیلئے ‘شرمندگی کا باعث ’ عمل قرار دیا ہے جبکہ بعض نے اسے دلچسپ اور منفرد انداز کہا ہے ۔

 

