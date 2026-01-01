جنگ کے بعد پہلی بار پاکستان ،بھارت کا مصافحہ
بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ڈھاکہ میں خود آکر ایاز صادق سے ملے ،خوشگوار جملوں کا تبادلہ سپیکر قومی اسمبلی خالدہ ضیا کے جنازے میں شریک،اہل خانہ ، حکومتی شخصیات سے ملاقات
لاہور،اسلام آباد،ڈھاکہ(نامہ نگار خصوصی،نمائندہ دنیا، نامہ نگار، مانیٹرنگ ڈیسک)بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم خالدہ ضیا کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپردخاک کردیاگیا ۔اس موقع پر پاکستان اور بھارت کا جنگ کے بعد پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ ہوا ، سپیکر قومی اسمبلی سے بھارتی وزیر خارجہ نے ملاقات کی، جے شنکر نے خود آکر ایاز صادق سے مصافحہ کیا،دونوں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ میں سپیکر قومی اسمبلی سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی ملاقات سابق وزیراعظم خالدہ ضیا کی وفات کے بعد وہاں پہنچنے کے موقع پر ہوئی ،یہ اہم ملاقات جنازگاہ کے قریب بنائے گئے ویٹنگ روم میں ہوئی جہاں بنگلہ دیش کے اہم حکام کے ساتھ مالدیپ، نیپال اور بھوٹان کے حکومتی ذمہ داران بھی موجود تھے ۔ جہاں بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی نشست پر آئے اور مصافحہ کیا ، سردار ایاز صادق نے بھی مسکرا کر اُن کو جواب دیا ، دونوں نے چند منٹ کی گفتگو کے دوران ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی، اس دوران خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ بھی ہوا۔
سپیکر اسمبلی ایاز صادق نے بتایامیں دیگر ملکوں کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ویٹنگ روم میں آئے اور دیگر ملکوں کے ذمہ داروں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے مجھے دیکھ کر میرے پاس آئے اور کہا کہ میں جے شنکر ہوں، جس پر میں نے جواب میں اپنا نام بتاتے ہوئے ابھی سردار ہی کہا تھا تو جے شنکر نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں ،ہمارے درمیان خوشگوار بات ہوئی ۔ خالدہ ضیا کی نماز جنازہ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میا مانک ایونیو میں ادا کی گئی جس میں سیاسی رہنماؤں سمیت ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش ڈاکٹر محمد یونس بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے جبکہ حکومت پاکستان کی نمائندگی سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کی،وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایاز صادق پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے خالدہ ضیا کے اہلخانہ سے تعزیت کیلئے ان کی رہائش گاہ گئے ،جہاں خالدہ ضیا کے بیٹے طارق رحمان اور بیٹی سے مرحومہ بیگم خالدہ ضیا کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔
ایاز صادق نے کہا کہ بیگم خالدہ ضیا کی بنگلہ دیش کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور فلاح کیلئے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔بیگم خالدہ ضیا پاکستان کی مخلص دوست تھیں۔بیگم خالدہ ضیا کے دور حکومت کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان دوستی کا رشتہ مضبوط ہوا۔دورے کے دوران بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس ، نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر خلیل الرحمان اور لاء اینڈ جسٹس کے ایڈوائزر آصف نذرول نے بھی سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی اور دوطرفہ تعلقات اور باہمی مفادات کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔تعزیتی کتاب میں تاثرات قلم بند کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے دورے کے دوران جہاں بیرونی ممالک سے آئے ہوئے وزرائے خارجہ اور دیگر اعلیٰ وفود کے نمائندے موجود تھے بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر خود چل کر سپیکر قومی اسمبلی کے پاس گئے اور مصافحے کے دوران اپنا تعارف کروایا، اور سپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ وہ ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔
یہ رابطہ پاک-بھارت مئی 2025 کی جنگ کے بعد بھارتی جانب سے پہلا نمایاں اعلیٰ سطح رابطہ تھا۔ واضح رہے کہ مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ہر قسم کے سیاسی و سفارتی رابطے بھی منقطع ہیں۔پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت نے اپنی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے منع کر دیا تھا تاہم دیگر کھیلوں میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ہاتھ ملاتے رہے ۔پاکستان نے ہمیشہ مکالمے ، تحمل اور باہمی تعاون پر مبنی اقدامات پر زور دیا، جن میں امن مذاکرات اور مبینہ فالس فلیگ پہلگام واقعے کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکشیں شامل ہیں، تاکہ بلا اشتعال جارحیت اور کشیدگی سے بچا جا سکے ۔بعد ازاں، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مرحومہ بیگم خالدہ ضیا کے جنازے میں شرکت کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں بلند درجات اور ان کے اہل خانہ اور بنگلہ دیش کے عوام کو اس ناقابل تلافی نقصان کو برداشت کرنے کے لیے صبر جمیل عطا فرمائے ۔خالدہ ضیا کو ان کے شوہر اور سابق صدر بنگلہ دیش ضیا الرحمن کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا ہے ۔