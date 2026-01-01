صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹلی کے گاؤں میں 30برس میں پہلی بار بچے کی پیدائش

اٹلی کے گاؤں میں 30برس میں پہلی بار بچے کی پیدائش

روم(نیٹ نیوز)انسانوں سے زیادہ بلیاں رکھنے والے اٹلی کے ایک گاؤں میں 30 سال بعد بچے کی پیدائش نے دنیا کی تمام توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے ۔۔۔

پیگلیارا ڈی مارسی نامی یہ گاؤں گِری فالکو کی پہاڑی کی ڈھلان پر واقع ہے ۔ گزشتہ متعدد برسوں میں یہ جگہ کئی لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اس گاؤں کی آبادی بتدریج گرتی رہی ہے ۔ رواں برس مارچ میں 30 سال میں پہلی بار گاؤں نے بچے کی پیدائش کی خوشیاں منائیں جس سے برسوں سے موجود سناٹا ٹوٹ گیا۔لارا بُسی ٹرابکو اس گاؤں میں تین دہائیوں میں پیدا ہونے والی پہلی بچی ہے ۔ چونکہ اس گاؤں میں برسوں سے کوئی ولادت نہیں ہوئی اس لیے لارا نے جلد ہی سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔بچی کی ماں نے بتایا کہ وہ لوگ جن کو اس گاؤں کا علم نہیں تھا اب صرف لارا کی وجہ یہاں پر آرہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف نو ماہ کی عمر میں ان کی بیٹی کافی مشہور ہوگئی ہے ۔

 

