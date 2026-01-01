صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیکھ کر خوشی ہوتی ہے سپنرز میچز جتوا رہے ہیں:محمد نواز

  • کھیلوں کی دنیا
دیکھ کر خوشی ہوتی ہے سپنرز میچز جتوا رہے ہیں:محمد نواز

ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز نے کہا ہے کہ پاکستان میں پہلے میچز فلیٹ پچز کی وجہ سے ڈرا ہوتے تھے ، حالیہ عرصے میں اسپنرز نے ٹیسٹ میچز میں اچھی پرفارمنسز دینا شروع کی ہیں۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہمارے فاسٹ بولر شروع سے ورلڈ کلاس رہے ہیں اور اب بھی ہم ان پر بہت انحصار کرتے ہیں تاہم یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اسپنرز میچز جتوا رہے ہیں اور سیریز کی جیت میں فیصلہ کن کردار ادا کر رہے ہیں۔محمد نواز نے کہا کہ نعمان علی، ساجد خان اور یاسر شاہ جیسے کھلاڑی جب پرفارم کرتے ہیں تو اس سے نوجوان اسپنرز کو حوصلہ ملتا ہے کہ وہ ٹیسٹ فارمیٹ کو زیادہ اہمیت دیں۔انہوں نے کہا کہ بی پی ایل میں کئی ایسی چیزیں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں۔انہوں نین کہاکہ بی پی ایل ایک گلوبل برانڈ بن چکا ہے جہاں انٹرنیشنل کرکٹرز آتے ہیں مگر منفی خبریں آنا بدقسمتی ہے ۔محمد نواز نے کہا کہ یہاں بی پی ایل میں 5 سے 6 سیزن ہوگئے اور یہاں کھیل کر اچھا لگتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ننکانہ : 5 مبینہ پولیس مقابلے، 8 ملزم ہلاک، 10 فرار

وارداتیں :شہری لاکھوں روپے، فونز، گاڑیوں سے محروم

بھمبر سے 3 بچوں کی لاشیں برآمد ، ماں اور آشنا گرفتار

پشاور، پاکستان مخالف بیان دینے والا افغان شہری گرفتار

لاہور میں نئے سال کا پہلا مقدمہ تھانہ باغبانپورہ میں درج

ڈولفن : معذور بچے کے اغوا کی کوشش، خاتون گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak