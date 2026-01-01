صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان سلطانز کیلئے عبدالرزاق سمیت بڑے ناموں پر غور

  • کھیلوں کی دنیا
سابق آل راؤنڈر کو ہیڈ کوچ، مشتاق احمد کو اسسٹنٹ اور توفیق عمر کو بیٹنگ کوچ کی پیشکش ہوسکتی ہے ، رمیز راجہ کو سربراہ بنائے جانیکا امکانعلی ترین نے رینیول لیٹر نہ ملنے پر ٹیم چھوڑ دی تھی،پی سی بی کی جانب سے دو تین مزید کرکٹرز سے بھی دستیابی پوچھنے کے لیے رابطے ،ذرائع

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز ملتان سلطانز کی مینجمنٹ میں رمیز راجہ کو بطور سربراہ جبکہ کوچنگ سٹاف میں عبدالرزاق، مشتاق احمد اور توفیق عمر کو لیے جانے کا امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق پی سی بی کی جانب سے دو تین مزید کرکٹرز سے بھی دستیابی پوچھنے کے لیے رابطے کیے گئے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ عبدالرزاق کو ہیڈ کوچ، مشتاق احمد کو اسسٹنٹ کوچ اور توفیق عمر کو بیٹنگ کوچ کی پیشکش ہوسکتی ہے ۔چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی حتمی منظوری سے ملتان سلطانز مینجمنٹ کو فائنل شکل دی جائے گی۔ عبدالرزاق این سی اے میں پاور ہٹنگ کوچ کی ذمہ داری نبھا چکے ہیں۔ توفیق عمر ویمنز کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ رہے ہیں۔

سابق لیگ سپنر مشتاق احمد ملتان سلطانز کے ساتھ بطور سپن کنسلٹنٹ بھی کام کا تجربہ رکھتے ہیں۔واضح رہے کہ پی ایس ایل 11 میں ایک سال کے لیے ملتان سلطانز کے تمام معاملات پی سی بی مینجمنٹ دیکھے گی، اس کے بعداس کی نیلامی کی جائے گی۔ملتان سلطانز کے اونر علی ترین نے پی ایس ایل رینیول لیٹر نہ ملنے پر ملتان سلطانز کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ پی ایس ایل کا گیارہواں ایڈیشن مارچ میں شروع ہوناہے جس کے لیے دو نئی ٹیموں کی خریداری کے لیے دس پارٹیوں میں مقابلہ ہوگا۔پی ایس ایل 11 کے بعد پی سی بی نئے مالک کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گی، علی ترین نے رینیول لیٹر نہ ملنے پر ٹیم چھوڑ دی اور پی ایس ایل مینجمنٹ پر تنقید کی۔پی ایس ایل کا گیارواں ایڈیشن مارچ 2026میں شروع ہوگا۔

 

