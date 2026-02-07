صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ازبک وفد کی مشترکہ منصوبے شروع کرنے میں دلچسپی

  • کاروبار کی دنیا
ازبک وفد کی مشترکہ منصوبے شروع کرنے میں دلچسپی

مضبوط روابط قائم کرنے کے لئے آئی سی سی آئی سے مدد طلب کرلی

اسلام آباد (اے پی پی)اسلام آباد چیمبر کے صدر سردار طاہر محمود نے تجارت، سرمایہ کاری اور شعبہ جاتی ترقی کو بڑھانے کیلئے بیرون ملک چیمبرز کے ساتھ بامعنی تعاون کو فروغ دے کر تاجر برادری کو سہولت فراہم کرنے کیلئے چیمبر کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا ہے ۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے ازبکستان کی وزارت زراعت کے تحت پلانٹ پروٹیکشن اینڈ قرنطینہ کی ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اولوگ بیک یونسوف سے گفتگو کرتے ہوئے کیاجنہوں نے 3 رکنی وفد کے ہمراہ پھلوں اور سبزیوں کے شعبے میں باہمی تعاون کی راہیں تلاش کرنے کیلئے چیمبر کا دورہ کیا ۔ا پنے خطاب میں ازبک وفد کے سربراہ نے پھلوں کے شعبے میں ازبکستان کی وسیع صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کیلئے مشترکہ منصوبے شروع کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پھلوں اور سبزیوں کے شعبے کے نمایاں کاروباری کے ساتھ مضبوط روابط قائم کرنے میں آئی سی سی آئی کی مدد بھی طلب کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

زندگی کی سب سے بڑی خوشی بیٹیاں ہیں:منیب بٹ

اے آر رحمان پر تنقید، پرکاش راج کی کنگنا رناوت پر تنقید

معروف برطانوی ریپر اوکلی نیل نے اسلام قبول کرلیا

امریکی ریپر کانیے ویسٹ کی اہلیہ نے برہنہ تصاویر پر خاموشی توڑ دی

فنکار اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے آتے ہیں:راجہ حیدر

میں چاہوں گا پاکستان، بھارت سے میچ کھیلے :سنیل شیٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak