صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی برآمدات:امریکا، برطانیہ اورچین سرفہرست ممالک

  • کاروبار کی دنیا
پاکستانی برآمدات:امریکا، برطانیہ اورچین سرفہرست ممالک

7ماہ کے دوران امریکا کو برآمدات کاحجم 3.690ارب ڈالرریکارڈکیاگیا

اسلام آباد (اے پی پی)امریکا،چین اوربرطانیہ جاری مالی سال کے دوران پاکستان کے سرفہرست برآمدی ممالک رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک اورپی بی ایس کے مطابق پاکستان کی برآمدات کے حوالے سے امریکا سرفہرست ملک رہا۔جاری مالی سال کے پہلے 7ماہ کے دوران امریکا کوپاکستان کی برآمدات کاحجم 3.690ارب ڈالرریکارڈکیاگیا جوگزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 3.47فیصدزیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں امریکا کو پاکستان کی برآمدات کاحجم 3.566ارب ڈالرریکارڈکیاگیاتھا۔ پاکستان کی برآمدات کے حوالے سے چین جاری مالی سال کے دوران دوسرا بڑاملک رہا، پہلے 7ماہ میں چین کوبرآمدات سے ملک کو1.467ارب ڈالرزرمبادلہ حاصل ہواجو 1.01فیصدکم ہے ۔ برطانیہ جاری مالی سال کے پہلے 7ماہ میں پاکستان کی برآمدات کے حوالہ سے تیسرابڑاملک رہا، برطانیہ کوبرآمدات سے ملک کو1.272 ارب ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ
Dunya Bethak