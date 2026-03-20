ڈالر کی قدر مزید کم، تولہ سونا 24ہزار 300روپے سستا

تولہ سونا 4لاکھ 99ہزار 462،دس گرام 4لاکھ 28ہزار 208کاہوگیا

کراچی(بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو ڈالر کی قدرمزید گھٹ گئی ،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے نتیجے میں ایک تولہ سونا 5 لاکھ روپے کی سطح سے گرکر 4 لاکھ کی سطح پر آگیا ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 279.25 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 279.26 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 243 ڈالر کی نمایاں کمی سے 4 ہزار 767 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 24 ہزار 300 روپے کی بڑی کمی سے 4 لاکھ 99 ہزار 462 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 20 ہزار 833 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 28 ہزار 208 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو فی تولہ سونا 5 لاکھ 23 ہزار 762 روپے پر مستحکم رہا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 760 روپے کی کمی سے 7 ہزار 734 روپے ہوگئی۔

 

جرم و سزا کی دنیا

لاہور :گھریلو ناچاقی پر بیٹا قتل،بیوی اور بیٹی زخمی کرکے ملزم کی خودکشی

عارفوالا:بس، وین میں تصادم 6افراد جاں بحق

لاہور:متعدد وارداتیں ،شہری لاکھوں نقدی، اشیا سے محروم

بوٹی گینگ کے سرغنہ سمیت 3 ڈاکو گرفتار، لاکھوں کامال مسروقہ برآمد

ڈاکو 50ہزار روپے چھین کر فرار

نامعلوم افراد نے نوجوان کواغوا کرلیا

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
