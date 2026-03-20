  • کاروبار کی دنیا
پورٹ قاسم میں ایکسپورٹرز کیلئے فسیلی ٹیشن ڈیسک قائم

ون ونڈو آپریشن کے تحت تمام سہولتیں ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں گی

کراچی(بزنس رپورٹر)پورٹ قاسم اتھارٹی نے برآمدات کے فروغ اور ایکسپورٹرز کو درپیش مسائل کے فوری حل کیلئے اہم قدم اٹھاتے ہوئے پورٹ قاسم میں فسیلیٹیشن ڈیسک قائم کر دیا ہے ، جہاں ون ونڈو آپریشن کے تحت مختلف سہولیات ایک ہی جگہ دی جائینگی۔ اتھارٹی حکام کے مطابق نئے قائم سہولت مرکز کا مقصد ایکسپورٹرز کو درپیش انتظامی اور آپریشنل رکاوٹوں کو کم اور بندرگاہی امور کو تیز اور مؤثر بنانا ہے۔ واضح رہے اس ڈیسک کے ذریعے برآمدکنندگان کو کلیئرنس، ڈاکیومنٹیشن اور دیگر متعلقہ امور میں فوری رہنمائی اور سہولت ملے گی۔

حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف برآمدی عمل میں تیزی اور لاگت میں کمی، کاروباری آسانیوں میں اضافہ ہوگا جس سے ملکی برآمدات کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ ایکسپورٹرز نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا اور کہاہے کہ ون ونڈو سہولت سے انکے دیرینہ مسائل حل ہونگے، پورٹ قاسم بندرگاہ پر وقت کا ضیاع کم ہوگا۔ ترجمان پورٹ قاسم اتھارٹی کے مطابق سہولت مرکز کو مکمل فعال کر دیا گیا اور یہاں ایکسپورٹرز کو فوری اور مؤثر خدمات فراہم دی جا رہی ہیں جو کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کی کوششوں کا اہم حصہ ہے۔

 

ایران حملے بند کرے،خلیجی ممالک کو دفاع کا حق حاصل:عرب اور اسلامی ممالک کے وزرا خارجہ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ

علی لاریجانی کی ہلاکت قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے ترجمان چینی وزارت خارجہ

ٹرمپ نے پرل ہاربر حملہ یاد کر ا دیا ، جاپانی وزیر اعظم حیران

جنگ:نیتن یاہو کو فائدہ ، ٹرمپ اور خلیجی ریاستوں کو خسارہ

بھارت کا ایک اور جنگی طیارہ گر کر تباہ،2پائلٹ ہلاک

6مغربی اتحادی ملک آبنائے ہرمز کو محفوظ گزرگاہ بنانے کیلئے مناسب کوششوں میں تعاون پرتیار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
