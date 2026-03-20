جاز کی فائیو جی سروس کا آغاز،180سائٹس فعال

  • کاروبار کی دنیا
نیادورجدت، رفتار اور مواقع کے نئے باب کا دروازہ کھولے گا،عامر ابراہیم

کراچی(بزنس ڈیسک )جاز نے پی ٹی اے کی جانب سے نیکسٹ جنریشن موبائل سروسز (NGMS)/ فائیو جی لائسنس کے اجراء کے بعد باضابطہ طور پر فائیو جی سروسز کا آغاز کر دیا ہے جس کے ساتھ ہی پاکستان میں تیز رفتار اور جدید کنکٹوٹی کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ۔جاز نے ابتدائی مرحلے میں فائیو جی سروس تقریباً 180 سائٹس پر فعال کر دی ہے جس میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور تمام صوبائی دارالحکومت لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت راولپنڈی، ملتان اور فیصل آباد جیسے بڑے شہر شامل ہیں۔

جاز ورلڈ کے سی ای او عامر ابراہیم کا کہنا ہے کہ ہم حکومتِ پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ایک جدید اور مستقبل پر مبنی ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے فروغ کیلئے پرعزم ہے ۔پاکستان میںفائیو جی دور کا آغاز ہو رہا ہے جو جدت، رفتار اور مواقع کے ایک نئے باب کا دروازہ کھولے گا،اس تبدیلی کی قیادت کرتے ہوئے ہم اپنے فور جی نیٹ ورک کی توسیع اور رفتار و صارف تجربے میں نمایاں بہتری کیلئے بھی پُرعزم ہیں۔

 

کھیلوں کی دنیا

جنگی ماحول کے باوجود سپرلیگ کا میلہ بروقت سجے گا

فیفا ویمن سیریز کیلئے پاکستان ٹیم کا عبوری سکواڈ فائنل

سپر لیگ،بنگلادیش کے کھلاڑیوں کو این او سی جاری

پی ایچ ایف کا نیشنل جونیئر ہاکی چیمپئن شپ کے انعقاد کا اعلان

قومی جونیئر گرلز ٹینس ٹیم کی ٹاپ 8مرحلے میں رسائی

لاہور قلندرز کا تین روزہ کنڈیشننگ کیمپ اختتام پذیر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
