صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور، آسٹریلیا چیمبرز میں تجارتی تعاون بڑھانے کا معاہدہ

  • کاروبار کی دنیا
لاہور، آسٹریلیا چیمبرز میں تجارتی تعاون بڑھانے کا معاہدہ

کاروباری برادریوں میں تعاون کے نئے دروازے کھلیں گے ،فہیم الرحمن سہگل

لاہور (آن لائن)لاہور چیمبر اور آسٹریلیا پاکستان چیمبر آف کامرس کے درمیان تجارتی، معاشی، تکنیکی اور کاروباری تعلقات کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے ۔مفاہمتی یادداشت پر لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمن سہگل اور آسٹریلیا پاکستان چیمبر کے صدر محمد آصف نے دستخط کیے ۔ تقریب میں آسٹریلیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر عرفان شوکت، قونصل جنرل قمر زمان، اعزازی مشیر برسئے انویسٹمنٹ سکندر لودھی اور اے پی سی کے فنانس سیکریٹری محمد عابد بھی شریک تھے ۔معاہدے کے تحت دونوں ادارے سرمایہ کاری کے مواقع، ایس ایم ای تعاون، مشترکہ منصوبوں کے قیام اور کاروباری معاونت کے نظام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمن سہگل نے کہا کہ یہ مفاہمتی یادداشت پاکستان اور آسٹریلیا کی کاروباری برادریوں کے درمیان تعاون کے نئے دروازے کھولے گی اور دوطرفہ تجارت و سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پٹرول مزید 14.92،ڈیزل15روپے مہنگا

آئی ایم ایف :پاکستان کیلئے 1ارب 20کڑور ڈالر قرض کی منظوری

امریکا ،ایران میں جھڑپیں،جنگ بندی کو دھچکا:اسرائیل ،لبنان کے درمیان سیز فائر بھی خطرے میں

لاہور ہائیکورٹ:خاتون کو مستقل نمبردار مقرر کرنے کا حکم

نوازشریف متحرک،آزاد کشمیر الیکشن مہم میں شرکت کا اعلان

امریکا ، ایران آبنائے ہرمز کی ٹینشن سے نکلنا چاہتے :نجم سیٹھی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak