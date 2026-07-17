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ایس ایم ایزعالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کریں، طاہر ایوب

  • کاروبار کی دنیا
ایس ایم ایزعالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کریں، طاہر ایوب

اسلام آباد(اے پی پی)قائم مقام صدر اسلام آباد چیمبر طاہر ایوب نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل تجارت کاروباری ترقی، برآمدات میں تنوع اور عالمی مسابقت کو فروغ دینے کا ایک موثر ذریعہ بن چکی ہے۔۔۔

 لہٰذا پاکستانی کاروباری برادری، خصوصا ایس ایم ایزکو ای کامرس پلیٹ فارمز سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ اور معیشت کو مضبوط بنایا جا سکے۔

 

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