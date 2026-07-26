صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری عالمی مالیاتی اداروں کے اعتماد کااظہار

  • کاروبار کی دنیا
کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری عالمی مالیاتی اداروں کے اعتماد کااظہار

انتہائی مشکل حالات میں حکومتی معاشی ٹیم کی کارکردگی اچھی رہی، بزنس کونسل پیشرفت سے بیرونی سرمایہ کاری، مالی وسائل تک رسائی مزید آسان ہوگی، بیان

کراچی (کامرس رپورٹر)پاکستان بزنس کونسل نے پاکستان کی خودمختار کریڈٹ ریٹنگ میں حالیہ بہتری اور اس کے ساتھ مستحکم آؤٹ لک کو ملکی معیشت کیلئے مثبت پیشرفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتہائی مشکل معاشی حالات میں حکومتی اقتصادی ٹیم کی کارکردگی، ساکھ اور عالمی سطح پر اعتماد کا مضبوط اظہار ہے پاکستان بزنس کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ملک کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی پالیسیوں، مالیاتی نظم و ضبط اور اصلاحاتی اقدامات پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔کونسل کے مطابق اس پیشرفت سے نہ صرف عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا بلکہ پاکستان کے لیے بیرونی سرمایہ کاری اور مالی وسائل تک رسائی بھی مزید آسان ہو سکے گی۔پی بی سی نے حکومت کی جانب سے امریکہ کے اہم مالیاتی اداروں اور شراکت داروں کے ساتھ جاری مذاکرات کا بھی خیرمقدم کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک اور امریکی محکمہ خزانہ سمیت دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ مضبوط تعلقات پاکستان کیلئے طویل المدتی سرمایہ، تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔اسکے علاوہ ان روابط سے امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پاکستان میں دوبارہ سرمایہ کاری میں اضافہ بھی ممکن ہوگا، جس سے معیشت کو نمایاں فائدہ پہنچے گا،بزنس کونسل نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ حکومت کی اقتصادی ٹیم کی ان کوششوں کی حمایت جاری رکھے گی جن کا مقصد پالیسی اور ساختی اصلاحات کو تیز کرنا بھی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

جیل سے بچنے کیلئے موت کا ڈرامہ رچانے والا مردہ پکڑا گیا

برف میں دفن ہو کر گھنٹوں گزارنے والا پولِش شہری

سونی نے نیا ایف ایکس 5کیمرا متعارف کرا دیا

20سے 29سال کی خواتین میں ذیابیطس کیسز میں اضافہ

پیٹ کی چربی شوگر کی اہم وجہ، دماغی صحت کیلئے بھی خطرناک

آلودہ سلاد پتے سے پھیلنے والی طفیلی بیماری کا دائرہ مزید وسیع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak