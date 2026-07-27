صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم اور دالوں کی پیداوار بڑھا کر اربوں ڈالربچائے جاسکتے،شاہد عمران

  • کاروبار کی دنیا
گندم اور دالوں کی پیداوار بڑھا کر اربوں ڈالربچائے جاسکتے،شاہد عمران

لاہور (اے پی پی)وفاقی چیمبر کی ریجنل کمیٹی برائے خوراک کے کنوینئر شاہد عمران نے کہا ہے کہ۔۔۔

 گنا، گندم اور دالوں کی کاشت میں اضافہ کرکے ہر سال اربوں ڈالر کا قیمتی زرمبادلہ بچا یا جاسکتا ہے اور مہنگی غذائی درآمدات پر انحصار کم کیا جا سکتا ہے۔ اتوار کوخواتین کاروباری شخصیات کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے میں جدید کاشتکاری، موسمی تبدیلیوں سے ہم آہنگ اعلی پیداوار دینے والے بیج، موثر آبپاشی نظام، زرعی مشینری اور معیاری زرعی مداخل کی بروقت فراہمی پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے کسانوں کی رہنمائی کے لیے زرعی تحقیق اور توسیعی خدمات کو بھی مزید موثر بنانے پر زور دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak