صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائٹ صنعتی ایریا میں رجسٹریشن ہیلپ ڈیسک قائم

  • کاروبار کی دنیا
سائٹ صنعتی ایریا میں رجسٹریشن ہیلپ ڈیسک قائم

صنعتکاررشوت مانگنے والے افسران کی شکایت کریں، ساجد جمال ابڑو

کراچی (بزنس ڈیسک) سندھ لیبر ڈپارٹمنٹ نے سائٹ صنعتی ایریا کے ورکرز کی رجسٹریشن کا عمل آسان بنانے اور صنعتکاروں کو لیبر ڈپارٹمنٹ سے متعلق سہولتیں ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کیلئے سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری میں ہر منگل اور جمعرات کو خصوصی لیبر رجسٹریشن ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سیکریٹری لیبر سندھ ساجد جمال ابڑو نے سائٹ ایسوسی ایشن کے دورے کے موقع پر سائٹ ایسوسی ایشن کے صدر عبدالہادی کی تجویز پر مذکورہ سہولت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مزدوروں کی رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانے کیلئے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

انہوں نے صنعتکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ رجسٹریشن کے سلسلے میں کوئی افسر رشوت یا رقم کا مطالبہ کرے تو اس کی فوری شکایت کی جائے۔ انہوں نے ایسوسی ایشن کے ارکان کو رجسٹریشن کے لیے ایس باس پلیٹ فارم سے استفادہ کرنے کی بھی دعوت دی۔ ساجد جمال ابڑو نے کہا کہ سائٹ کے کلثوم بائی ولیکا سوشل سیکیورٹی اسپتال میں طبی سہولتوں اور خدمات کا معیار بہتر بنانے کے لیے سرکاری و نجی اشتراک کے تحت اقدامات جاری ہیں اور جلد اسپتال کی کارکردگی اور خدمات میں نمایاں تبدیلی نظر آئے گی۔

انہوں نے صنعتکاروں کو دعوت دی کہ وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ اسپتال کا دورہ کرکے بہتری کا خود جائزہ لیں۔ قبل ازیں سائٹ ایسوسی ایشن کے صدر عبدالہادی نے سیکرٹری لیبر کا خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت ایسوسی ایشن کے ممبران کو لیبر ڈپارٹمنٹ سے متعلق درپیش مسائل حل کرنے میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا میں نارنجی رنگ کی نایاب مچھلی دریافت کر لی گئی

اٹلی ، 2ہزار سال پرانی نایاب عطر کی بوتل دریافت

امریکا:شہریوں کا انوکھا احتجاج، مجسمہ کھِسکانے کیلئے جمع

11،11 سیل ، 450روپے میں پورا فلیٹ خرید لیا

نویں جماعت میں اچھے نمبر،بیٹے کیلئے بی ایم ڈبلیو کا تحفہ

ایرانی دکاندار کی نیتن یاہو سے مشابہت ، گاہکوں کا بائیکاٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak