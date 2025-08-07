صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’مالی خواندگی اور انتظامی امور‘‘ کے موضوع پر انٹرایکٹو سیشن

  • فیصل آباد
’’مالی خواندگی اور انتظامی امور‘‘ کے موضوع پر انٹرایکٹو سیشن

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے بزنس انکوبیشن سینٹر کے زیراہتمام نیوسینٹ ہال میں \\\"مالی خواندگی اور انتظامی امور\\\" کے موضوع پر انٹرایکٹو سیشن منعقد ہوا۔

سیشن وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی ہدایت پر ترتیب دیا گیا جس میں ماہرین نے نوجوانوں کو کاروباری صلاحیتوں سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ڈائریکٹر ریسرچ پروفیسر ڈاکٹر عمران ارشد نے کہا کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے روابط کو فروغ دے کر سائنسی جدت سے معاشی چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے ۔ ڈین سائنسز ڈاکٹر عامر جمیل نے کہا کہ موجودہ دور میں نئی سوچ اور جدت اپنانا وقت کا تقاضا ہے تاکہ نوجوان روزگار کے متلاشی کی بجائے روزگار فراہم کرنے والے بن سکیں۔ڈائریکٹر بزنس انکوبیشن سینٹر ڈاکٹر افتخار احمد نے کہا کہ طلبہ کو مالی خواندگی سے آراستہ کرنا ضروری ہے ۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ذیشان احمد نے اسٹارٹ اپ کلچر کے فروغ اور مالی نظم و نسق کی اہمیت اجاگر کی۔ ڈاکٹر خرم ضیاء نے نوجوانوں کو تخلیقی سوچ کے ساتھ معاشرے کی بہتری میں کردار ادا کرنے کا مشورہ دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیس ریفلنگ شاپس،منی پٹرول پمپس کو11 لاکھ جرمانے

ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کاسکولوں چلڈرن ہسپتال میں سہولیات جائزہ

سمبڑیال :چینی کا بحران جاری 185تا 200 روپے کلوتک فروخت

پارٹی نے اعتماد کیا تو علاقہ کی بھرپورخدمت کرونگا،بابرعلائوالدین

ڈسکہ :ٹینکی نمبر1کے اردگرد ریڑھی بانوں کے ٹھیلے قائم

لدھیوالہ کے رہائشی بیوپاری سے 1لاکھ 10ہزار لوٹ لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن