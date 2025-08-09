صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاور لوم ورکر علی حسین مرحوم کے بیٹے کو سوشل سکیورٹی کارڈ جاری

  • فیصل آباد
پاور لوم ورکر علی حسین مرحوم کے بیٹے کو سوشل سکیورٹی کارڈ جاری

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈائریکٹر سوشل سکیورٹی کی خصوصی ہدایت پر پاور لوم ورکر علی حسین مرحوم کے بیٹے کو سوشل سکیورٹی کارڈ جاری کر دیا گیا۔

 اس سلسلہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ،جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی طاہر سلیم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر قمر عباس وڑائچ نے کارڈ مرحوم کے بیٹے کے حوالے کیا،اس کارڈ کے اجراء کے بعد مرحوم علی حسین کی بیوہ اور بچوں کو ماہانہ 37 ہزار روپے پنشن کی سہولت میسر آئے گی، جب کہ 8 لاکھ روپے ڈیتھ گرانٹ بھی ورکرز  ویلفیئر بورڈ سے فراہم کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن