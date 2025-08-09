صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماں اور دو بیٹیوں کو گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • فیصل آباد
ماں اور دو بیٹیوں کو گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ماں اور دو بیٹیوں کو گھر میں گھس کر مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔

تھانہ صدر سمندری میں درج مقدمہ کے مطابق شریفاں بی بی نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ گھر میں موجود تھی کہ اس دوران چند ملزمان مبینہ طور پر زبردستی گھر میں داخل ہوئے ۔ تشدد سے خواتین زخمی ہو گئیں۔مدعیہ کے مطابق واقعے کے بعد ملزم نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملز موں کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے ۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن