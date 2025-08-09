صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:پیرافورس کا تجاوزات کیخلاف کارروائی کا عزم

  • فیصل آباد
جھنگ:پیرافورس کا تجاوزات کیخلاف کارروائی کا عزم

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت پیرافورس کا پہلا اجلاس ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔

 اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خرم شہزاد بھٹی، اسسٹنٹ کمشنر جھنگ، سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر آفاق مورس سمیت پیرافورس میں ڈیپوٹیشن پر آنے والے پولیس افسر و کانسٹیبل شریک تھے ۔اس موقع پر آفاق مورس نے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پیرافورس تجاوزات، پرائس کنٹرول اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف فعال کردار ادا کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلاحی ویژن کے تحت پاکستان کی پہلی \"پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا)\" لانچ کی گئی ہے ، جس کا مقصد عوامی فلاح اور مؤثر گورننس کو فروغ دینا ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ پیرافورس ضلع بھر میں مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے منظم کارروائیاں کرے گی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن