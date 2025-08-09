جھنگ:پیرافورس کا تجاوزات کیخلاف کارروائی کا عزم
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت پیرافورس کا پہلا اجلاس ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔
اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خرم شہزاد بھٹی، اسسٹنٹ کمشنر جھنگ، سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر آفاق مورس سمیت پیرافورس میں ڈیپوٹیشن پر آنے والے پولیس افسر و کانسٹیبل شریک تھے ۔اس موقع پر آفاق مورس نے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پیرافورس تجاوزات، پرائس کنٹرول اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف فعال کردار ادا کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلاحی ویژن کے تحت پاکستان کی پہلی \"پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا)\" لانچ کی گئی ہے ، جس کا مقصد عوامی فلاح اور مؤثر گورننس کو فروغ دینا ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ پیرافورس ضلع بھر میں مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے منظم کارروائیاں کرے گی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنائے گی۔