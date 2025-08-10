صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی کی جشن آزادی و معرکہ حق سائیکل ریلی

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر میں جشن آزادی اور معرکہ حق کا جشن پر جوش اور قومی جذبہ کے تحت جاری ہے۔

ضلع بھر میں جشن آزادی پاکستان کی رنگا رنگ اور پررونق تقریبات بھرپور انداز میں جاری ہیں۔چوک چوراہوں،عمارات اور اہم شاہراہوں کو برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے ۔اس حوالہ سے میونسپل کمیٹی جھنگ کی جانب سے جشن آزادی و معرکہ حق کے حوالہ سے ختم نبوت چوک تا نواز چوک پارک جھنگ سٹی تک سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا جسکی قیادت ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کی۔سائیکل ریلی میں دیگر ضلعی افسروں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔شرکاریلی نے پاکستانی جھنڈے اٹھائے رکھے تھے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اﷲ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازہ ہے جس پر ہم اﷲکا شکر ادا کرتے ہیں۔آجکل پوری قوم جشن آزادی اور معرکہ حق کی فتح کا جشن منار ہی ہے ، ہماری افواج نے ملک و قوم کی سلامتی کیلئے بھارتی جارجیت کا منہ توڑ جواب دے کر پاکستانی قوم کے دل جیت لئے ہیں۔ معرکہ حق نے ہر پاکستانی کی آزادی کی خوشیوں اورقومی جذبے کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے ۔ ہم سب ملکر ملک دشمن طاقتوں کی تمام سازشوں کوناکام بنائیں گے ۔

 

