صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم امام حسین ؓپر فول پروف سکیورٹی انتظامات کرینگے ،ڈی سی

  • فیصل آباد
چہلم امام حسین ؓپر فول پروف سکیورٹی انتظامات کرینگے ،ڈی سی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)چہلم حضرت امام حسین ؓپر فول پروف اور جامع انتظامات کئے جائیں گے اور کسی صورت امن و امان کی فضا خراب نہیں ہونے دی جائے گی۔

یہ بات ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر) ندیم ناصر اور سٹی پولیس آفیسر بلال عمر نے چہلم حضرت امام حسین ؓ کے حوالے سے امن کمیٹی کے اجلاس کی مشترکہ طور پرصدارت کرتے کہی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل) فضل عباس،اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر ذوالقرنین اور اہل تشیع کے جید علما سمیت متعلقہ محکموں کے افسر شریک ہوئے ۔ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے کہا جلوسوں کے اوقات نماز جمعہ کے بعد رکھے جائیں اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز اپنی اپنی تحصیلوں میں اس فیصلے پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔ عزاداری اور عبادات قانونی دائرہ کار میں رہ کر ادا کی جائیں اور عوام انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ یہ ایام پُرامن طریقے سے گزر سکیں۔اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر بلال عمر نے کہا عزاداروں کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور چہلم امام حسینؓ پر پولیس کی جانب سے مکمل سکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایس او پیز کے مطابق جلوسوں کے اوقات کار کی سختی سے پابندی کرائی جائے گی۔اہل تشیع علما نے امن کے قیام کیلئے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال کی بہتری ، مسائل کے حل کیلئے عملی اقدامات کا حکم

جنوبی پنجاب:1006 ترقیاتی منصوبوں کیلئے 309 ارب مختص

کپاس کی 32لاکھ ایکڑ پر کاشت ، روئی کی 55 لاکھ گانٹھ ہدف

واسا کا مون سون پلان کے تحت نکاسی آب آپریشن جاری

خانیوال : 679سکولوں کیلئے 92کروڑ کا ترقیاتی بجٹ منظور

ممکنہ سیلاب :لودھراں میں حفاظتی انتظامات مکمل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل