چنیوٹ پو لیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد ، مارچ پاسٹ
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
ضلع بھر سے سینئر پولیس افسروں ا ور جوانوں, ایلیٹ فورس, ٹریفک پولیس، ایس پی یو اور لیڈیز اہلکاروں نے شرکت کی ڈی ایس پی سٹی محمد شعیب خان نے پریڈ کا معائنہ کیا،پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی دی پولیس اہلکاروں کو ٹرن آؤٹ مزید بہتر بنانے اور فرائض نیک نیتی سے سر انجام دینے کی ہدایت کی گئی اس موقع پرڈی ایس پی محمد شعیب خان کا کہنا تھا کہ فورس میں نظم و ضبط اور فزیکل فٹنس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔