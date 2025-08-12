صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ پو لیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد ، مارچ پاسٹ

  • فیصل آباد
چنیوٹ پو لیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد ، مارچ پاسٹ

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

ضلع بھر سے سینئر پولیس افسروں ا ور جوانوں, ایلیٹ فورس, ٹریفک پولیس، ایس پی یو اور لیڈیز اہلکاروں نے شرکت کی ڈی ایس پی سٹی محمد شعیب خان نے پریڈ کا معائنہ کیا،پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی دی پولیس اہلکاروں کو ٹرن آؤٹ مزید بہتر بنانے اور فرائض نیک نیتی سے سر انجام دینے کی ہدایت کی گئی اس موقع پرڈی ایس پی محمد شعیب خان کا کہنا تھا کہ فورس میں نظم و ضبط اور فزیکل فٹنس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس