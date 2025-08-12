ڈی پی او چنیوٹ کے اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوامی مسائل سنے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت اوپن ڈور پالیسی پر عملدرآمد جاری ہے ، جہاں عوامی مسائل روزانہ کی بنیاد پر سنے جا رہے ہیں۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبد اللہ احمد نے شہریوں کے مسائل سن کر متعلقہ افسروں کو درخواستیں مارک کیں اور مقررہ وقت میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل افسران کو درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے شہریوں کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہو رہے ہیں۔انہوں نے فیلڈ افسران کو ہدایت کی کہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، بلاوجہ انتظار نہ کروائیں، اور دفاتر یا تھانوں میں کسی کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی کا مسئلہ تھانے میں حل نہ ہو تو وہ براہِ راست ڈی پی او آفس سے رجوع کرے ۔