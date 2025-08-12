صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کی تعلیم وقت کی اہم ضرورت :کرنل امجد کریم

  • فیصل آباد
آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کی تعلیم وقت کی اہم ضرورت :کرنل امجد کریم

پینسرہ (نمائندہ دنیا)کرنل امجد کریم رندھاوا نے کہا ہے کہ روشن مستقبل ان لوگوں کا ہے جو ٹیکنالوجی کی طاقت کو استعمال کر سکیں، آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کی تعلیم اب ایک ضرورت بن چکی ہے ۔

 زرعی ایگریکلچر لائبریری میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے ، جو تکنیکی انقلاب سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ عالمی منظر نامہ تیزی سے بدل رہا ہے ، مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ، بلاک چین اور سائبر سیکیورٹی جیسے شعبے مستقبل کا تعین کریں گے ۔ آئی ٹی تعلیم کو ترجیح دے کر مہارت یافتہ افرادی قوت تیار کی جا سکتی ہے جو معاشی ترقی اور جدت طرازی میں اہم کردار ادا کرے گی۔معروف سیاسی و سماجی شخصیت یسین کسانہ نے کہا کہ روایتی ملازمتوں کی مارکیٹ تیزی سے بدل رہی ہے ، ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھ رہا ہے ، اس لیے نوجوانوں کو سافٹ ویئر ڈیویلپمنٹ، ڈیٹا تجزیہ اور سائبر سکیورٹی جیسی مہارتیں دی جائیں۔ مقررین نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر سرمایہ کاری کے فروغ، روزگار کے مواقع اور عالمی مقابلہ بازی میں اضافہ کر سکتا ہے ۔سیمینار میں سینکڑوں طلبہ و طالبات، والدین اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس