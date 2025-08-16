صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگ ن یوتھ ونگ سعودی عرب کی جدہ میں یوم آزادی پر تقریب

  • فیصل آباد
مسلم لیگ ن یوتھ ونگ سعودی عرب کی جدہ میں یوم آزادی پر تقریب

فیصل آباد (پ ر)اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 78 ویں یوم آزادی کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ ن یوتھ ونگ سعودی عرب نے بھی جدہ میں میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔

جس میں پاکستان مسلم لیگ ن سعودی عرب اور ذیلی ونگز کے رہنماؤں، سول سوسائٹی کے نمائندوں،الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کے نمائندوں،پاک سعودی بزنس کمیونٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی ۔ تقریب کے مہمان خصوصی نیا سفر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ممتاز کاروباری و سماجی شخصیت چودھری کاشف نواز رندھاوا تھے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والا دنیا کا پہلا ملک ہے جو قیامت کی صبح تک قائم رہے گا ۔مسلم لیگ ن سعودی عرب کے مرکزی سیکرٹری جنرل ملک منظور حسین اعوان نے کہا کہ قیام پاکستان کی تحریک میں نوجوانوں کا کلیدی کردار تھا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اپ گریڈیشن پراربوں روپے خرچ کے باوجود سیوریج سسٹم ناکارہ

ترقی کے سفر میں خواتین کا کردار اہم :ڈی سی سیالکوٹ

پاکستان ویلفیئر یونین ناروے کے زیر اہتمام جشن آزادی کی پروقار تقریب

متحد قوم فاتح پاکستان کے عنوان سے مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کا نفرنس

قلعہ دیدار سنگھ میں کلاک ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

تجاوزات کے خاتمہ میں رکاوٹ برداشت نہیں ہو گی :کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن