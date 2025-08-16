صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: کسان کارڈ کے دوسرے مرحلے پر عملدرآمد جاری

  • فیصل آباد
چنیوٹ: کسان کارڈ کے دوسرے مرحلے پر عملدرآمد جاری

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کسان کارڈ کے دوسرے مرحلے پر بھرپور عملدرآمد جاری ہے ۔

ضلع چنیوٹ کے اعداد و شمار کے مطابق دوسرے مرحلے کا ہدف 20,337 کسان کارڈز ہے ، جن کی تقسیم کے لیے 3 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔محکمہ زراعت توسیع کو اب تک 10,606 کسان کارڈ موصول ہو چکے ہیں، جن میں سے 8,764 کسان کارڈز کاشتکاروں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ عوام دوست حکومت کے اس کسان دوست اقدام سے نہ صرف کسان خوشحال ہو رہے ہیں بلکہ پنجاب بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیڈ ٹی بی ایل میں یومِ آزادی پر تقریب پرچم کشائی، کیک کاٹاگیا

ایف ایف سی ہیڈ آفس میں یومِ آزادی پر خصوصی تقریب کا انعقاد

وزیر ریلوے سے آسٹریلوی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون پر اتفاق

بارشوں سے جانی نقصان،ایف نائن پارک میں جشن آزادی کا آج اور کل ہونیوا لا پروگرام ملتوی

آرپی او کا چہلم کے مرکزی جلوس کے روٹ کادورہ

وفاقی محتسب کی ٹیم 19اگست کو مری میں کھلی کچہر ی لگا ئے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن