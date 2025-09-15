صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :ینگ ڈاکٹرز اور نرسز کا کیمپ ، متاثرین میں سامان تقسیم

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، ینگ نرسز ایسوسی ایشن، گرینڈ ہیلتھ الائنس اور الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز ٹوبہ ٹیک سنگھ کے زیرِ اہتمام دریائے راوی کے سیلاب زدہ علاقے درکھانہ میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔

کیمپ میں ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں متاثرین کا مفت طبی معائنہ کیا گیا اور انہیں ادویات فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر متاثرہ خاندانوں میں کھانا، جوسز، پینے کے صاف پانی کے کین اور دیگر ضروری سامان بھی تقسیم کیا گیا۔تنظیموں کے عہدیداروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں صحت کی سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے کیونکہ بیمار اور کمزور متاثرین فوری طبی امداد کے منتظر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب نے عوام کی زندگیوں اور روزگار کو بری طرح متاثر کیا ہے ، فصلیں تباہ اور مکانات زیرِ آب آ گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ عوام کو صحت، خوراک اور پانی جیسی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ، اور مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تمام تنظیمیں دن رات اپنی خدمات جاری رکھیں گی۔

 

