صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا:منی ٹرکوں میں تصادم، 4 افراد زخمی ہو گئے

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا:منی ٹرکوں میں تصادم، 4 افراد زخمی ہو گئے

سدھار بائی پاس پر پٹرول پمپ کے قریب دو منی ٹرک آپس میں ٹکرا گئے

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا )رنگ روڈ اٹک موڑ کے قریب دو تیز رفتار منی ٹرکوں میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق سدھار بائی پاس رنگ نزد اٹک پٹرول پمپ کے قریب حادثہ اس وقت پیش آیا جب دو منی ٹرک آپس میں ٹکرا گئے ۔ زخمیوں میں 25 سالہ فیصل ولد رمضان سکنہ میانچنوں، 22 سالہ شاہزیب ولد اسلم سکنہ 349 ای بی عارفوالا، 35 سالہ مہنگا ولد بوٹا سکنہ چک 14 پتوکی، اور 45 سالہ سعید ولد نعمت علی سکنہ چک 32 فیصل آباد شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی، جبکہ دو شدید زخمیوں کو الائیڈ اسپتال ٹو فیصل آباد منتقل کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

خسرہ اور روبیلا اب بھی بڑے چیلنجز میں شامل ، وزیر صحت

سپیکر قومی اسمبلی سے پی آر اے وفد کی ملاقات،نومنتخب باڈی سے حلف لینے کی درخواست

انسداد پولیومہم میں غفلت برداشت نہیں کرینگے ،کمشنر راولپنڈی

ڈی سی مری کی تمام محکموں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانیکی ہدایت

اسلام آباد :ڈینگی کے 40نئے کیسز ، انتظامیہ انسد اد کیلئے متحرک

نسٹ میں ایم بی بی ایس کے داخلوں کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن