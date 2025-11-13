اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں پولیس نے اسلحے کے نمائش کرنے اور خطرے کی علامت بننے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جسکے قبضے سے اسلحہ برآمد کرکے واقعہ کا مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ۔
