جھوٹا مقدمہ ، ایس ایچ او سمیت 4 اہلکاروں کو قید کی سزا
انسپکٹر ذیشان نے 2021ء میں اشرف کیخلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا تھاعدالت نے سماعت کے بعد جرم ثابت ہونے پر 4اہلکاروں کو سزا سنا دی
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر ایس ایچ او تھانہ وریامانسپکٹر ذیشان حیدر کو تین سال قید اور 45 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ اسی مقدمہ میں سب انسپکٹر فیصل کو بھی تین سال قید اور 45 ہزار روپے جرمانے کی سزا دی گئی ہے ۔عدالت نے اے ایس آئی ناصر عباس اور کانسٹیبل مرید عباس کو ایک ایک سال قید اور 15،15 ہزار روپے جرمانے کی سزا کا حکم دیا۔ یہ فیصلہ مجسٹریٹ دفعہ 30 سیف اﷲکی عدالت نے سنایا۔ مدعی مقدمہ محمد اشرف نے پولیس کے خلاف موقف اختیار کیا تھا کہ 2021 میں انسپکٹر ذیشان نے تھانہ کوتوالی میں تعیناتی کے دوران اس کے خلاف منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کیا ۔ عدالت نے سماعت کے بعد جرم ثابت ہونے پر چاروں پولیس ملازمین کو سزا سنا دی۔