صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھوٹا مقدمہ ، ایس ایچ او سمیت 4 اہلکاروں کو قید کی سزا

  • فیصل آباد
جھوٹا مقدمہ ، ایس ایچ او سمیت 4 اہلکاروں کو قید کی سزا

انسپکٹر ذیشان نے 2021ء میں اشرف کیخلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا تھاعدالت نے سماعت کے بعد جرم ثابت ہونے پر 4اہلکاروں کو سزا سنا دی

 جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر ایس ایچ او تھانہ وریامانسپکٹر ذیشان حیدر کو تین سال قید اور 45 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ اسی مقدمہ میں سب انسپکٹر فیصل کو بھی تین سال قید اور 45 ہزار روپے جرمانے کی سزا دی گئی ہے ۔عدالت نے اے ایس آئی ناصر عباس اور کانسٹیبل مرید عباس کو ایک ایک سال قید اور 15،15 ہزار روپے جرمانے کی سزا کا حکم دیا۔ یہ فیصلہ مجسٹریٹ دفعہ 30 سیف اﷲکی عدالت نے سنایا۔ مدعی مقدمہ محمد اشرف نے پولیس کے خلاف موقف اختیار کیا تھا کہ 2021 میں انسپکٹر ذیشان نے تھانہ کوتوالی میں تعیناتی کے دوران اس کے خلاف منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کیا ۔ عدالت نے سماعت کے بعد جرم ثابت ہونے پر چاروں پولیس ملازمین کو سزا سنا دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مملکت طلال چودھری کا اسلام آباد کے ترقیاتی منصوبوں کا دورہ

موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا مشترکہ عالمی ذمہ داری ، مصدق ملک

اسلام آباد میں بلدیاتی اداروں کی بجائے وفاقی کونسل کی تجویز مسترد

ٹریفک قوانین پر عملدرآمد ضروری ،شہریوں کا خیال رکھاجائے ،سی ٹی او

مری ،بغیر اجازت تعمیر کی گئی عمارت مسمار

پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے ،رمیش سنگھ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل