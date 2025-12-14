صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:بڑی مقدار میں جعلی گھی برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج

  • فیصل آباد
چنیوٹ:بڑی مقدار میں جعلی گھی برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑی مقدار میں مضر صحت جعلی گھی برآمد کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے جامع آباد بھوانہ میں واقع جانوروں کی آلائشوں سے گھی بنانے والے فیٹ رینڈرنگ یونٹ پر چھاپہ مارا اور300 کلو سے زائد رینڈرڈ فیٹ برآمد کرلی۔رینڈرڈ فیٹ کو مختلف معروف کمپنیوں کے گھی کنٹینرز میں سٹور کیا گیا تھا اوراسے بناسپتی گھی کے نام پر فروخت کرکے جعلسازی کی جا رہی تھی۔ ملزم کو موقع پر گرفتار اور تھانہ بھوانہ میں مقدمہ درج کرادیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مملکت طلال چودھری کا اسلام آباد کے ترقیاتی منصوبوں کا دورہ

موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا مشترکہ عالمی ذمہ داری ، مصدق ملک

اسلام آباد میں بلدیاتی اداروں کی بجائے وفاقی کونسل کی تجویز مسترد

ٹریفک قوانین پر عملدرآمد ضروری ،شہریوں کا خیال رکھاجائے ،سی ٹی او

مری ،بغیر اجازت تعمیر کی گئی عمارت مسمار

پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے ،رمیش سنگھ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل