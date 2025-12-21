صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جواں سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون سے اغوا کے بعد زیادتی

  • فیصل آباد
جواں سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون سے اغوا کے بعد زیادتی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔تھانہ صدر کے علاقہ میں احمد نگر رہائشی وسیم نے پولیس کو بتایا کہ اسکی 16 سالہ ہمشیرہ کو ملزم نے گھر سے اغواکرکے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔

تھانہ صدر کے ہی علاقے چک نمبر 225 کی رہائشی شادی شدہ (ک)نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اسے اغواکے بعد نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور اس دوران وہ موقع پا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ۔پولیس نے مقدمات درج کرلئے۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے قانونی کاروائی شروع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ثقافتی تبادلوں سے پاک تاجک تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،علیم خان

آئی ٹی سٹی میں سرمایہ کاری ،ٹیکس چھوٹ دینگے ،انوشہ رحمان

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے ،ڈی آئی جی

غیر قانونی عناصر کیخلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رکھی جائیں ،ڈی جی آر ڈی اے

متاثرین اسلام آباد نے ایچ 16میں سی ڈی اے کا آپریشن رکوا دیا

شجر کاری سے اربن سموگ سے نمٹا جاسکتا ہے ، ترجمان وزارت موسمیاتی تبدیلی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل