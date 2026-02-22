صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

  • فیصل آباد
کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

نگہبان رمضان بازار بھی گئے ، اشیا ضروریہ کی دستیابی، معیار اور قیمتوں کا جائزہ

جھنگ، فیصل آباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر،خصوصی رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کے مطابق ایک دن، ایک تحصیل پروگرام پر عملدرآمد جاری ہے ۔ اس سلسلے میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے تحصیل جھنگ کا تفصیلی دورہ کیا اور پاکستان بیت المال سویٹ ہوم میں مقیم بچوں سے ملاقات کی۔کمشنر نے بچوں سے ان کی تعلیم اور کھیلوں میں شرکت کے حوالے سے سوالات کیے ، کلاس رومز کا دورہ کیا اور یتیم و بے سہارا بچوں میں تحائف تقسیم کیے ۔

انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ڈویژنل انتظامیہ کی جانب سے بچوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔کمشنر نے نگہبان رمضان بازار کا بھی دورہ کیا اور اشیائے ضروریہ کی دستیابی، معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نرخ ناموں کی موجودگی چیک کی اور صارفین سے قیمتوں کے تقابلی جائزے پر گفتگو کی۔انہوں نے کہا کہ صارفین کی سہولت کے لیے رمضان بازار کے ساتھ ریڑھی بازاروں اور عام مارکیٹوں میں بھی اشیاء کی قیمتوں کی کڑی نگرانی جاری ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ روزانہ دو بار پرائس کنٹرول میکنزم سے متعلق رپورٹ حکومت پنجاب کو ارسال کی جا رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نگہبان کارڈ کی شفاف تقسیم کیلئے اہداف تفویض

ذخیرہ اندوزی کیخلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں:کمشنر

خانیوال میں رمضان سہولت بازار شہریوں کیلئے فعال

مضبوط پراسیکیوشن کے بغیر منشیات کا خاتمہ ناممکن، مقررین

نئے ڈریس کوڈ کانفاذ، گاؤن مارکیٹ سے غائب

مجسٹریٹس کی کارروائیاں، بھاری جرمانے ،گراں فروش گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل