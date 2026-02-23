صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزی منڈی کی مانیٹرنگ، سرکاری نرخوں پر عملدرآمد کی ہدایت

  • فیصل آباد
سبزی منڈی کی مانیٹرنگ، سرکاری نرخوں پر عملدرآمد کی ہدایت

بولی کا عمل شفاف اور قواعد و ضوابط کے مطابق مکمل کیا جائے : تابش محمود بٹ

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا تابش محمود بٹ نے سبزی منڈی سدھار کا دورہ کیا اور پھلوں و سبزیوں کی بولیوں کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے بولی کے طریقہ کار، طلب و رسد کی صورتحال اور تھوک نرخوں کی نگرانی کی تاکہ پرچون سطح پر قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ نہ ہو۔انہوں نے آڑھتیوں کو ہدایت کی کہ بولی کا عمل شفاف اور قواعد و ضوابط کے مطابق مکمل کیا جائے ۔ سرکاری نرخنامے کی پابندی، ریٹ لسٹ نمایاں طور پر آویزاں رکھنے اور اشیاء کا معیار برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر نے واضح کیا کہ منڈیوں میں مصنوعی قلت یا ذخیرہ اندوزی کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو معیاری اشیائے خورونوش مقررہ نرخوں پر فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور خلاف ورزی کے مرتکب عناصر کے خلاف بلاامتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ